Lignano 40 anni di Biker Fest | arriva Fogarty per il gran debutto

A Lignano si celebra quest'anno il quarantesimo anniversario del Biker Fest, un evento dedicato agli appassionati di moto e cultura biker. Oggi si terrà il debutto di un'icona mondiale che aprirà il palco principale, attirando l'attenzione di molti visitatori. Nella nuova area dedicata ai customizer sono esposte moto particolari, create da artisti e professionisti del settore. La manifestazione prosegue con diverse attività, tra cui esposizioni, esibizioni e incontri con esperti del mondo delle due ruote.

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? Domande chiave Chi è l'icona mondiale che inaugurerà il palco principale oggi?. Quali sono le moto uniche esposte nella nuova Customizer Area?. Come faranno i biker a scoprire il territorio friulano in moto?. Perché questa edizione celebra un legame storico iniziato nel 1987?.? In Breve Presenza di visitatori da Austria, Germania, Polonia, Slovenia, Ungheria e Bielorussia a Lignano.. Customizer Area ospita il Custom Bike Show dell'IMC con American Dreams e Asso Special.. Programma include MotoTours in Friuli Venezia Giulia e test drive con officina AleArteMotori.. Evento celebra il quarantennale nato nel 1987 superando i 265.000 partecipanti del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lignano, 40 anni di Biker Fest: arriva Fogarty per il gran debutto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lignano in Fiore: tra fiori e ginnaste, festa per i 40 anni? Cosa sapere Il presidente Bordin inaugura la 40esima edizione di Lignano in Fiore con esibizioni ginnastiche. Leggi anche: Kurnalcool, 40 anni e non sentirli: l'anniversario porta in regalo il debutto assoluto a teatro 40. Biker Fest International Official ©: É l’evento motoradunistico più importante d’Italia, il più spettacolare in Europa e uno tra i più conosciuti al mondo. 40 edizioni con oltre 260.000 presenze/anno. A Lignano Sabbiadoro (UD) dal 14 al 17 maggio... dlvr.it/TST x.com Biker Fest 2026: demo ride, mototour e parate per i 40 anni della manifestazioneDal 14 al 17 maggio la Biker Fest International torna a Lignano Sabbiadoro per celebrare la 40ª edizione. In programma test ride, motogiri, eventi dedicati all’off road e iniziative per avvicinare nuo ... insella.it Biker Fest International 2026 a Lignano Sabbiadoro: 40 anni di motori, musica e libertàLa Biker Fest International festeggia un traguardo leggendario nel 2026. Dal 14 al 17 maggio, Lignano Sabbiadoro ospiterà infatti la quarantesima edizione del raduno outdoor più rilevante d'Italia. Qu ... girofvg.com