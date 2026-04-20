L’ospedale Niguarda ha aperto una nuova Terapia intensiva pediatrica, dedicata ai bambini con condizioni cliniche critiche. La struttura è stata attivata per migliorare le cure offerte ai pazienti più piccoli che necessitano di assistenza intensiva. Lo staff che opera nella TIP è composto da professionisti specializzati nel trattamento di bambini in situazioni delicate. L’inaugurazione si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi dedicati alla pediatria.

Milano, 20 aprile 2026 – L' Ospedale Niguarda potenzia ulteriormente l'assistenza dedicata ai pazienti più piccoli con l'apertura della nuova Terapia intensiva pediatrica (Tip). Inserita all'interno del Dipartimento Materno Infantile, la struttura ha sei posti letto dedicati, ciascuno realizzato con un approccio "family centered", ovvero gli spazi sono progettati per favorire un approccio di cura centrato sulla famiglia, rendendo anche i genitori protagonisti del percorso assistenziale. La nuova Tip accoglie e gestisce tutti i bambini con bisogni a elevata complessità, sia di tipo medico chirurgico, e diventa di fatto il riferimento per l' emergenza urgenza anche nei pazienti pediatrici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ospedale Niguarda inaugura la nuova Terapia intensiva pediatrica: uno staff di professionisti al servizio dei casi più delicati

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