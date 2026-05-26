L’ospedale di Perugia ha aumentato i posti in terapia intensiva cardio toraco vascolare, passando da otto a dodici. La modifica riguarda la disponibilità di letti dedicati a questo reparto. Inoltre, si prevede che nel 2026 ci saranno 50 interventi in più rispetto all’anno precedente. La variazione riguarda la capacità di accoglienza e trattamento dei pazienti in condizioni critiche.

Perugia, 26 maggio 2026 – Salgono da 8 a 12 i posti di terapia intensiva cardio toraco vascolare dell’ospedale di Perugia. Tutti dotati di strumentazioni d’avanguardia e realizzati con un investimento di oltre un milione e 200 mila euro di fondi Pnrr. Il reparto è stati inaugurato ieri mattina dalla presidente della Regione Stefania Proietti. «Parliamo - ha detto - di un ambito multidisciplinare, tanti professionisti che lavorano insieme per pazienti molto molto complessi. Con le nuove camere si guarda anche alla possibilità di far entrare i parenti per farli stare vicini ai pazienti, cosa assolutamente innovativa. Un’innovazione assoluta a livello dell’Azienda ospedaliera». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più posti in terapia intensiva, i letti salgono da otto a dodici. “Nel 2026 già 50 interventi in più”

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