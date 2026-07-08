Politici laziali è il momento di farsi avanti

Sabato si terranno gli Stati Generali della Lazio, con la partecipazione di circa trentamila persone. La convocazione richiama le assemblee del 1789, che portarono alla rivoluzione francese. La riunione si svolge in un contesto di crescente coinvolgimento politico e mobilitazione popolare. L'evento mira a raccogliere opinioni e proposte da parte dei cittadini, in un momento in cui si chiede ai rappresentanti di farsi avanti e ascoltare le esigenze della comunità.

Caro direttore, trentamila hanno già parlato, ora tocca agli altri. Sabato la Lazio riunisce i suoi Stati Generali, una convocazione che ricorda quelli del 1789, quando il popolo francese scese in strada contro la monarchia di Luigi XVI, che aveva commesso il più antico errore del potere: ascoltare soltanto sé stesso. La data è sabato 11 luglio, alle 17, al Teatro Manzoni, in via Monte Zebio 14C. Si sente ancora fortissimo l'eco dei cori di giovedì scorso, quando i supporter laziali hanno sfilato per Roma. A tutti loro, ancora un grazie: a chi c'era e a chi è salito sul palco. Tuttavia, dal mondo dei tifosi vip biancocelesti, dei parlamentari, degli assessori e dei grandi imprenditori laziali continua ad arrivare un silenzio che comincia a fare rumore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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