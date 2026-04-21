Il Centro coordinamento Ternana Clubs ha diffuso una lettera aperta rivolta alla città e al mondo imprenditoriale, in cui si chiede un intervento immediato per salvare la squadra di calcio. La comunicazione fa riferimento alla procedura fallimentare in corso e invita le grandi aziende locali a farsi avanti per contribuire alla soluzione della crisi. La richiesta si inserisce in un momento delicato per il club, che rischia di perdere la propria continuità.

Il Centro coordinamento Ternana Clubs segue lo scenario della procedura fallimentare del club e scrive una lettera aperta alla città, ovvero un sentito appello al mondo imprenditoriale. "Quello che sta di nuovo accadendo alla Ternana – vsi legge – non è casuale, è figlio di un declino pluridecennale del tessuto produttivo del territorio che da tempo ci costringe a sperare nel ‘salvatore straniero’, responsabilità di classi politiche nel loro complesso che non hanno saputo prevedere, gestire e trovare modelli alternativi o idee di amministrazione lungimiranti". Il Coorinamento prosegue: "Basta con multinazionali, privati, enti che storicamente hanno operato ed operano sul territorio e raggiunti i propri (per quanto legittimi) interessi se ne vanno con i loro lauti profitti".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fere da salvare, appello alle grandi aziende: "E’ questo il momento di farsi avanti"

Blur ha deciso di farsi bannare Kings League, Twitch e Kick: cosa sta succedendo | RUVIDO 299

Notizie correlate

Ternana, momento d’oro per le Fere: debutto da ricordare per i due pilastri difensiviUn momento d’oro per la Ternana, capace di interrompere la serie di undici risultati utili della capolista Arezzo.

Leggi anche: Come superare questo momento? Gabbia: “Dobbiamo mantenere la forza dei grandi campioni e quindi di Allegri”

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Fere da salvare, appello alle grandi aziende: E’ questo il momento di farsi avanti; Ternana, il CCTC chiama a raccolta le imprese della città.

Fere da salvare, appello alle grandi aziende: E’ questo il momento di farsi avantiIl Centro coordinamento Ternana Clubs: Sul territorio operano multinazionali e circa 1.500 imprese con oltre 400mila euro di fatturato ... lanazione.it