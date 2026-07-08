Lazio è ora di agire politici laziali è il momento di farsi avanti

Sabato si terrà l'incontro degli Stati Generali della Lazio, con circa trentamila persone già coinvolte. La convocazione richiama i momenti storici del 1789, quando il popolo francese manifestò contro la monarchia. La manifestazione si inserisce in un contesto di mobilitazione politica e sociale, con l'obiettivo di coinvolgere altri cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La giornata si propone di stimolare un confronto pubblico e di promuovere azioni condivise.

Caro direttore, trentamila hanno già parlato, ora tocca agli altri. Sabato la Lazio riunisce i suoi Stati Generali, una convocazione che ricorda quelli del 1789, quando il popolo francese scese in strada contro la monarchia di Luigi XVI, che aveva commesso il più antico errore del potere: ascoltare soltanto sé stesso. La data è sabato 11 luglio, alle 17, al Teatro Manzoni, in via Monte Zebio 14C. Si sente ancora fortissimo l'eco dei cori di giovedì scorso, quando i supporter laziali hanno sfilato per Roma. A tutti loro, ancora un grazie: a chi c'era e a chi è salito sul palco. Tuttavia, dal mondo dei tifosi vip biancocelesti, dei parlamentari, degli assessori e dei grandi imprenditori laziali continua ad arrivare un silenzio che comincia a fare rumore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Lazio, 20mila tifosi in piazza per il corteo contro Lotito

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