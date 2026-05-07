Il difensore torna al Napoli dopo un breve periodo in Turchia, dove il Galatasaray ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto per una cifra di 30 milioni di euro. La sua permanenza in squadra dipende ora dall’intervento del tecnico. La decisione del club turco segna la fine di un’esperienza e apre nuovi scenari per il futuro del giocatore.

Lang torna al Napoli. Non per scelta, non per merito, ma perché il Galatasaray ha deciso che non vale 30 milioni. L’opzione di riscatto non verrà esercitata, l’olandese farà le valigie da Istanbul e rientrerà a Castel Volturno come un pacco rispedito al mittente. A confermarlo è Fabrizio Romano: “Noa Lang non rimarrà al Galatasaray e tornerà a Napoli alla fine della stagione. Decisione presa dal giocatore e dal club, il Gala non farà valere l’opzione di acquisto di 30 milioni di euro e quindi Lang tornerà a Napoli”. Lang al Napoli: il futuro dipende da Conte. Il punto centrale delle parole di Romano è l’allenatore. L’esperto di calciomercato...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang torna al Napoli, il Galatasaray lo scarica, ma il suo futuro dipende da Conte

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