Il futuro del Perugia è ancora incerto mentre si attende una risposta importante dal direttore generale Hernan Borras, che si trova all’estero. Dopo l’ultimo contatto, si attende un accordo che possa chiarire la situazione della squadra. Nel frattempo, i tifosi sperano in novità riguardo alle operazioni di mercato e alla strategia per la prossima stagione. La squadra, da parte sua, continua ad allenarsi in vista di eventuali sviluppi.

Il futuro del Perugia resta da decifrare. Tutti in attesa di conoscere le risposte che arriveranno dal direttore generale Hernan Borras quando tornerà in Italia. Il dirigente in questi giorni si è confrontato con il presidente Faroni che gli ha fatto il quadro della situazione in vista della prossima stagione. Le indiscrezioni ormai vanno verso una direzione: la riduzione del budget rispetto alla stagione che si è conclusa (che dovrebbe essere stato intorno ai 4,5 milioni). Sarà un taglio importante o una riduzione minima (anche se comunque poco gradita, viste le attese di un campionato da protagonista)? Con il ritorno di Borras, previsto il 14 maggio, tra una settimana, si avranno anche le risposte in merito al futuro di Tedesco, Gaucci e Novellino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FUTURO DA DECIFRARE. Bacchin, gol e assist. Dopo l’ultimo contatto ora si aspetta l’accordo

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