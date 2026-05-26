Parte dal Gargano la ' staffetta blu' della legalità a bordo della nave ' Helena'

Una veleggiata della costa pugliese a bordo della ‘Staffetta blu della legalità’. Prosegue il viaggio di Helena, lo scafo della Lega Navale Italiana di Rodi Garganico confiscato al traffico di migranti: l’imbarcazione, giunta ieri nel porto di Trani, è partita da Rodi e dopo aver fatto tappa alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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GARGANO, LA STAFFETTA BLU DELLA LEGALITÀ

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