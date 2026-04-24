Formazione docenti avviso MIM | fondi per progetti fino al 31 agosto 2027 Domande scuole entro il 15 maggio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un avviso pubblico dedicato al finanziamento di progetti di formazione per insegnanti e personale educativo delle scuole statali. I fondi coprono attività fino al 31 agosto 2027 e sono destinati al Programma nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”, con risorse provenienti dal Fondo sociale europeo plus (FSE+). Le scuole interessate devono presentare le domande entro il 15 maggio.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso per finanziare attività di formazione rivolte al personale docente ed educativo delle scuole statali, nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”, cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus (FSE+). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate “Whole School Approach”: corso di formazione MIM-ASviS per docenti di ogni ordine e grado, iscrizioni entro il 15 febbraioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) tornano a collaborare per offrire alle scuole... Lingue minoritarie, pubblicato l’avviso 2026: oltre 2,6 milioni per i progetti. Domande entro il 30 aprileÈ stato pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Decreto Ministeriale n. 247 del 10 dicembre 2025 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per gli anni scolastici 2026/2027 e; Inserimento/aggiornamento graduatorie di istituto di I fascia; Percorsi abilitanti docenti scuola secondaria vincitori di concorso: indicazioni per frequentare i corsi; Aggiornamento GI, scelta scuole prima fascia: domande dal 27 aprile all'11 maggio. AVVISO. Pubblicati dal Mim i bandi per la formazione del personale docente e Ata e per l’acquisto di dispositivi digitaliQueste risorse, su volontà del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, si sono aggiunte alla Carta del docente per l'anno scolastico 2025/2026 ... italpress.com (Aidem) Intelligenza Artificiale a scuola: formazione obbligatoria accreditata, in conformità alle Linee Guida MIM (DM 166/25) e all’AI ActCorso online accreditato (15 ore) rivolto a tutto il personale scolastico (Dirigenti, DSGA, personale ATA, docenti, referenti digitali e collaboratori), per assolvere l’obbligo formativo previsto dall ... orizzontescuola.it Formazione digitale per docenti: tornano i webinar gratuiti della Regione Puglia La Regione Puglia rilancia il ciclo di webinar dedicato all’innovazione nella didattica, nell’ambito delle attività del Punto Digitale Facile di Bari. I nuovi incontri, rivolti ai facebook