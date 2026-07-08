Durante un question time alla Camera, il ministro per gli Affari europei ha affermato che il piano nazionale di ripresa e resilienza sta procedendo bene, con la nona tranche già raggiunta e l’obiettivo della decima in vista. Ha dichiarato che, pur non essendo un mago, si sta lavorando per rispettare le scadenze previste. La risposta è arrivata a un’interrogazione di un partito di centrodestra sulle iniziative adottate per completare gli obiettivi del Pnrr.

Buona la nona, in attesa della decima. Nel question time in Aula alla Camera il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, risponde a un’interrogazione di Fdi sulle iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. “Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi della nona rata del Pnrr. Ad oggi abbiamo incassato 166 miliardi che sono l’85% della dotazione dell’intero piano. Non lo dico io, lo dicono altri, dal fondo monetario internazionale all’Osce, passando per le agenzie di rating e la Banca Centrale Europea”. Foti: “Con la decima rata avremo liquidato 194,4 miliardi”. “Noi – prosegue Foti- abbiamo avuto sicuramente la considerazione di essere il piano nazionale di ripresa e resilienza più resiliente e migliore di tutta l’Europa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pnrr col turbo, Foti: “Non sono il mago Otelma, ma raggiungeremo anche gli obiettivi della decima rata”

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