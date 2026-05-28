Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha dichiarato che il Pnrr si trova all’ultimo miglio. Nel frattempo, il responsabile delle risorse ha annunciato che si sta lavorando per la decima rata. Fitto, che ha anche ricoperto il ruolo di ministro in un precedente governo, si mostra soddisfatto delle attività in corso. La discussione riguarda i progressi del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sul Pnrr Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e già ministro del governo Meloni proprio con la delega alla piano nazionale di ripresa e resilienza, si mostra decisamente soddisfatto. Ricorda che «Oggi siamo all’ultimo miglio, con dei risultati» raggiunti «oggettivamente molto positivi in termini di performance e anche di collegamento tra le riforme e gli investimenti. La nona rata oramai è stata in via definitiva approvata». Migliorare la qualità della governance. In occasione dell’evento in corso a Milano dal titolo “L’Italia del Pnrr. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro” Fitto parla anche della struttura del bilancio 2028-2034 su cui «la Commissione Europea ha presentato una proposta con i piani nazionali e regionali di partenariato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pnrr, Fitto: “Siamo all’ultimo miglio”. Foti: “Al lavoro per la decima rata”

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Meloni sul Pnrr: Siamo all'ultimo miglio, ora il momento di accelerare

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