Pnrr turbo | tutti gli obiettivi raggiunti scatta la nona rata Meloni | Italia record nella Ue Foti | Incassati 166 miliardi

Il governo italiano ha completato tutti gli obiettivi previsti per la nona missione del Pnrr, portando a termine questa fase del piano di rilancio. La Commissione europea ha dato il suo via libera al pagamento della nona rata, pari a 12,8 miliardi di euro, confermando il successo delle attività svolte. La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia si posiziona come il paese con il miglior risultato nella Ue, mentre il ministro ha annunciato un totale di 166 miliardi di fondi incassati finora.

Obiettivi raggiunti, nona missione portata a termine. Il governo incassa il plauso della Ue sul Pnrr e la Commissione europea comunica il via libera al pagamento della nona e penultima rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro. “Questo pagamento porterà nelle prossime settimane a 166 miliardi di euro il totale delle risorse complessivamente ricevute dall’Italia, confermando “il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi programmati”, sottolinea il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, che con Raffaele Fitto, commissario Ue, è tra i principali protagonisti della buona riuscita dell’operazione. Anche la premier esprime...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pnrr “turbo”: tutti gli obiettivi raggiunti, scatta la nona rata. Meloni: “Italia record nella Ue”. Foti: “Incassati 166 miliardi” Notizie correlate Leggi anche: Sprint Pnrr, l?Italia vede la nona rata. Foti: «Impegni e obiettivi tutti raggiunti» Pnrr, arriva nona rata da 12,8 miliardi dall’Ue: Italia all’85% delle risorseArriva il via libera della Commissione europea al pagamento della nona rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinata all’Italia,... Aggiornamenti e dibattiti Pnrr, ok Commissione europea a nona rata. Meloni: Italia consolida primato Ue(Adnkronos) - La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento della nona e penultima rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro. Questo pagamento porterà nelle prossime ... msn.com Pnrr, via libera Ue alla nona rata da 12,8 miliardi: Italia a quota 166 miliardi. Gli interventi chiave in scuola, sanità e digitaleBruxelles certifica il raggiungimento di 50 obiettivi. Meloni: «Italia primato europeo per risorse e risultati». Foti: «416 traguardi raggiunti, oltre il 73% del Piano completato» ... milanofinanza.it