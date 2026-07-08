Le proposte degli architetti per il Piano operativo comunale puntano a favorire più edilizia sociale e ridurre il numero di parcheggi. Si suggerisce di tutelare maggiormente le residenze stabili e di limitare l’espansione del consumo di suolo. Queste misure mirano a rispondere alle trasformazioni urbane, con un focus sulla sostenibilità e sulla tutela delle abitazioni permanenti.

Più edilizia sociale, meno parcheggi come risposta alle trasformazioni urbane, maggiori tutele per la residenza stabile e un contenimento più concreto del consumo di suolo. Sono alcune delle osservazioni che l’Ordine degli Architetti di Pisa, guidato dal presidente Leonardo Germani, propone al Piano operativo comunale (Poc): sei linee guida che vogliono "rafforzare la dimensione pubblica dello strumento urbanistico". Per quanto riguarda il primo punto, ossia la dimensione pubblica del Poc, il presidente Germani evidenzia che "il Piano considera il valore pubblico soprattutto attraverso parcheggi e aree verdi, ma una città non si costruisce solo con gli standard urbanistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più edilizia sociale, meno parcheggi. Le proposte degli architetti sul Poc

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