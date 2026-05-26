"Per guardare avanti è fondamentale una riforma nazionale delle leggi che regolano l’ urbanistica e l’ edilizia, risolvendo problemi di interpretazione che non possiamo lasciare solo alla magistratura". Francesca Scotti, la nuova presidente dell’ Ordine degli architetti della Provincia di Milano, che conta oltre 13.500 iscritti, propone un contributo a un dibattito che "dovrebbe uscire dalle sole aule del Tribunale", dove si stanno celebrando i processi scaturiti dalle indagini sull’urbanistica milanese, con la prima sentenza, quella sul caso della Torre Milano in via Stresa alla Maggiolina, attesa entro l’estate. Quali sono gli effetti di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La voce degli architetti: "Stallo e pratiche lumaca. Soluzione? Riforma nazionale anche sulla sostituzione edilizia

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