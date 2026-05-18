Le proposte dell’Anm | riscrivere le leggi più soldi meno carcere
L’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso gratitudine al pubblico italiano per il sostegno ricevuto nel recente Referendum. Nel suo intervento, l’ANM ha presentato alcune proposte riguardanti le modifiche alle leggi in vigore, chiedendo un aumento delle risorse finanziarie destinate alla giustizia e una riduzione delle strutture carcerarie. Queste richieste sono state condivise con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e affrontare alcune criticità esistenti.
L’ANM, l’Associazione Nazionale Magistrati, il sindacato-associazione che rappresenta molti magistrati italiani, ringrazia il popolo italiano per la fiducia ricevuta al recente Referendum. Poi, dopo aver contato le schede del NO, inizia a contare pure le riforme. La magistratura associata non si limita più a giudicare le leggi, ora suggerisce anche come scriverle, correggerle e amministrarle. Un tempo c’era Montesquieu, il noto filosofo, giurista e scrittore francese del Settecento, con la sua teoria sulla separazione dei poteri. Quella teoria secondo cui legislativo, esecutivo e giudiziario dovevano restare distinti per evitare invasioni di campo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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