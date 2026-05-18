Le proposte dell’Anm | riscrivere le leggi più soldi meno carcere

L’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso gratitudine al pubblico italiano per il sostegno ricevuto nel recente Referendum. Nel suo intervento, l’ANM ha presentato alcune proposte riguardanti le modifiche alle leggi in vigore, chiedendo un aumento delle risorse finanziarie destinate alla giustizia e una riduzione delle strutture carcerarie. Queste richieste sono state condivise con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e affrontare alcune criticità esistenti.

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