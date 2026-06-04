Dumfries è passato dall’Inter al Real Madrid, secondo quanto riferito da Ronald Koeman. Il tecnico ha dichiarato che il calciatore ha già effettuato le visite mediche presso una struttura vicino a Zeist. Finora non sono state pubblicate smentite ufficiali riguardo questa operazione di mercato. La notizia circola senza conferme ufficiali da parte dei club coinvolti.

2026-06-04 13:32:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Dumfries dall’Inter al Real Madrid, la conferma arriva da Ronald Koeman: “Ha fatto le visite mediche vicino a Zeist”. Come riportato da De Telegraaf, il ct dell’Olanda ha indirettamente annunciato l’ormai imminente passaggio del cursore di fascia ai Blancos parlando dal ritiro olandese in vista dei Mondiali 2026. Koeman scherza su Dumfries al Real Madrid: “Avrei preferito andasse al Barça”. L’ex difensore di Ajax e Barcellona ha poi aggiunto: “Non so se la cosa sia definitivamente conclusa. Avrei preferito che andasse al Barça (ride). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Dumfries al Real Madrid, la conferma arriva da Koeman: “Ha già fatto le visite mediche”

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