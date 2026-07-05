Unai Gomez, classe 2003, si prepara a trasferirsi all’Udinese. Domani effettuerà le visite mediche a Villa Stuart, a Roma. È uno dei primi acquisti del club friulano durante questa sessione di mercato. La firma ufficiale dovrebbe seguire dopo le visite mediche. La trattativa tra le parti è stata confermata e il giocatore è pronto a unirsi alla squadra.

2026-07-05 17:41:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Unai Gomez è pronto a diventare un nuovo calciatore dell’ Udinese. Sarà il fantasista classe 2003 uno dei primi acquisti della sessione di mercato del club friulano, che domani svolgerà le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della squadra basca, 6 gol e 5 assist in 117 presenze in quel di Bilbao. Unai Gomez all’Udinese: domani le visite mediche a Roma. Centrocampista con caratteristiche offensive, capace di interpretare più ruoli della mediana, Unai Gomez si prepara a vestire la maglia bianconera. Lascerà l’Athletic Club, società che ha limato nelle ultime ore i dettagli dell’accordo che porterà a Udine il 23enne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Udinese, preso Unai Gomez: domani le visite mediche

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