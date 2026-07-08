pisa primi test medici della stagione per i giocatori

La stagione 202627 del Pisa è iniziata con le visite mediche per i giocatori, svolte ieri. Oggi il tecnico e lo staff hanno partecipato alle prime sessioni fotografiche ufficiali. Da oggi, i calciatori sono sottoposti ai test medici necessari per avviare la preparazione.

PISA, 8 LUGLIO - La stagione 202627 per il Pisa ha inizio. Dopo le visite mediche svolta nella giornata di ieri da mister Paolo Bianco (che oggi si è recato in sede per le prime immagini ufficiali) e il suo staff, da oggi hanno via i test per i giocatori. Visite che, presso il centro universitario di medicina riabilitativa e dello sport Rehab & Sport, sito in zona Darsena, si svolgeranno fino a venerdì. La mattinata di oggi è stata dedicata per lo più a giocatori prodotti del vivaio, reduci dalla Primavera ma già aggregati in prima squadra. Il primo ad arrivare è stato il giovane attaccante Tosi, quindi Bettazzi e Conti assieme. Quindi Primasso, Frosali, Buffon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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