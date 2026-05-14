Georgia rugby scandalo doping | 36 anni di squalifica tra giocatori e medici della nazionale

Nel mondo del rugby in Georgia, è emerso uno scandalo che coinvolge giocatori e medici della nazionale e un'agenzia antidoping locale. Le indagini hanno rivelato scambi di campioni di urine e collaborazioni tra i medici e alcuni atleti per evitare controlli antidoping. La procura ha disposto una sanzione di 36 anni di squalifica complessiva per i soggetti coinvolti. Le autorità sportive stanno approfondendo le responsabilità di tutte le parti interessate.

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In Georgia la bomba è scoppiata: sei giocatori della nazionale georgiana e il responsabile medico della squadra sono stati squalificati per doping per un totale di 36 anni in seguito all’indagine congiunta tra World Rugby e Wada, denominata “Operazione Obsidian”. I fatti risalgono al periodo precedente al Mondiale 2023 e hanno portato alla luce un sistema di scambi di campioni tra i giocatori con la complicità dell’agenzia antidoping georgiana e del responsabile medico della squadra. A pagare più di tutti sono il capitano di allora e oggi lottatore di MMA, Merab Sharikadze con 11 anni di squalifica, e la dottoressa Nutsa Shamatava, squalificata per 9 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Georgia rugby, scandalo doping: 36 anni di squalifica tra giocatori e medici della nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rugby, scandalo doping in Georgia: 36 anni di squalifiche!Il rugby georgiano si scopre improvvisamente fragile, opaco, quasi irriconoscibile dietro la retorica romantica di una nazionale costruita su... Rugby Europe Championship, Portogallo campione, mentre la Georgia affonda nello scandalo dopingDopo anni di dominio georgiano, il trono del rugby europeo fuori dal Sei Nazioni cambia padrone. Temi più discussi: Doping, la nazionale di Rugby della Georgia travolta da 36 anni complessivi di squalifiche; Scandalo doping nel rugby: Georgia travolta da 36 anni di squalifiche; Scandalo doping nel rugby georgiano: 36 anni di sospensioni! Tre giocatori squalificati giocarono contro l'Italia nel 2022; All Blacks, riecco sir Graham Henry: sarà il selezionatore al fianco di Dave Rennie. Georgia rugby, scandalo doping: 36 anni di squalifica tra giocatori e medici della nazionaleScambi di campioni di urine e connivenze da parte dei medici e dell’agenzia antidoping georgiana: ne viene fuori un quadro inquietante. Secondo la Wada i continui scambi erano dovuti all’esigenza di ... gazzetta.it Rugby, scandalo doping in Georgia: 36 anni di squalifiche!Il rugby georgiano si scopre improvvisamente fragile, opaco, quasi irriconoscibile dietro la retorica romantica di una nazionale costruita su sacrificio, ... oasport.it