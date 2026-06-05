Salute a Ravenna | i primi 6 medici operativi alla Casa della comunità

Alla Casa della comunità di Ravenna sono stati attivati i primi sei medici operativi. La presenza di nuovi infermieri mira a migliorare l’assistenza ai pazienti cronici e a ridurre il carico sul Pronto soccorso. La rete medica appena avviata si propone di offrire un servizio più efficiente e di alleggerire le strutture di emergenza.

Come cambierà l'assistenza per i pazienti cronici grazie ai nuovi infermieri?. Perché la nuova rete medica dovrebbe decongestionare il Pronto soccorso?. Quando sarà completata la sede della Darsena per la piena operatività?. Cosa succederà se il proprio medico di base dovesse essere assente?.? In Breve Investimento di 100mila euro tramite fondi PNRR per Cmp e infermieristica cronicità. Operatività completa della sede Darsena prevista entro il mese di settembre. Modello prevede 12 strutture territoriali tra cui Castiglione, Russi e Cervia. Infermiere dedicato gestisce proattivamente i percorsi diagnostici per pazienti fragili. La Casa della comunità al Cmp entra nel vivo con i primi sei medici di base operativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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