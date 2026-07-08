Pioltello colombiano gravemente ferito da nordafricani a colpi di mazza

Martedì sera a Pioltello, un ragazzo colombiano di 25 anni è stato ferito gravemente durante un'aggressione avvenuta in via Bellini, nel quartiere Satellite. L'uomo è stato colpito con un oggetto pesante, probabilmente una mazza, da un gruppo di persone di origine nordafricana. L'aggressione si è verificata poco prima della mezzanotte. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Aggressione violenta a Pioltello, nell’hinterland est di Milano, martedì sera, 7 luglio verso mezzanotte, in via Bellini, nel quartiere Satellite. L’aggressione a colpi di mazza – Ne ha fatto le spese un ragazzo colombiano di 25 anni, picchiato da diverse persone con un pesante oggetto, forse una specie di mazza. In base alla testimonianza da lui rilasciata, sarebbe stato aggredito da varie persone di origine nordafricana. Secondo quanto si apprende, i sanitari, giunti sul posto insieme ai carabinieri, hanno trasportato il 25enne al pronto soccorso del San Raffaele in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggredito dal branco e colpito ripetutamente con una mazza: grave 25enne a PioltelloUn 25enne è stato aggredito da un gruppo di persone e colpito ripetutamente con una mazza.

Precipita da muretto, 25enne gravemente feritoUn giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un muretto in via del Peralto, nel quartiere genovese di Castelletto, poco...