Precipita da muretto 25enne gravemente ferito

Un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un muretto in via del Peralto, nel quartiere genovese di Castelletto, poco dopo le 23 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Grave incidente poco dopo le 23 di ieri, sabato 23 maggio, nel quartiere genovese di Castelletto. Uno studente universitario di 25 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere precipitato da un muretto in via del Peralto. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe caduto da un'altezza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Milano un 25enne è rimasto gravemente ferito in un incidente: trovato a terra da un automobilistaA Milano, tra via Giovanni Bensi e via Bisceglie nel quartiere Lorenteggio, un 25enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato trovato a terra...

Scontro in via Tonale: 25enne ferito gravemente tra monopattino e motoUn incidente si è verificato in via Tonale, coinvolgendo un monopattino e una moto.

Si parla di: Cade da un muraglione nel parco del Peralto, 25enne grave al San Martino; Un altro volo nel vuoto da un muraglione: 25enne grave dopo la caduta al Peralto -.