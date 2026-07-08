Aggredito dal branco e colpito ripetutamente con una mazza | grave 25enne a Pioltello

Un 25enne è stato aggredito da un gruppo di persone e colpito ripetutamente con una mazza. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte in via Bellini a Pioltello. La vittima è stata trovata in condizioni gravi e trasportata in ospedale. Sono in corso le indagini per identificare gli aggressori. Nessuna informazione su eventuali motivi o arresti finora.

Pioltello (Milano), 8 luglio 2026 – Brutale aggressione nella notte a Pioltello, in provincia di Milano. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte all’altezza di via Bellini. Stando alle prime informazioni la vittima del pestaggio è un 25enne di origini colombiane. In base a quanto emerso il giovane straniero è stato aggredito e ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza. Al momento non sono stati rintracciati gli aggressori: il 25enne sarebbe stato accerchiato da più persone. Il giovane ha riferito che si tratterebbe di uomini di origini nordafricane. PIOLTELLO - 26-06-2026 - CONTROLLI STRAORDINARI CARABINIERI AL QUARTIERE SATELLITE - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO I soccorsi e le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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