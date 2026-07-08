Pino Strabioli ha condotto la finale del Premio Strega, affermando che si tratta di un momento speciale e di grande emozione. In passato, ha ricordato le visite a Roma durante il Natale, con il mercato e le luminarie a piazza Vittorio, e i ricordi di quando, da bambino, arrivava in treno con sua madre a Termini e prendeva un tram per andare dai nonni sulla Prenestina.

«Per me Roma è il Natale a piazza Vittorio con il mercato e le luminarie. Quando venivo in treno con mamma, io piccolissimo, scendevamo a Termini, e ricordo questo tram, forse il 19, che ci portava dai nonni sulla Prenestina. E poi ricordo le giostrine di piazza Roberto Malatesta, le fusaglie a Villa Celimontana, le passeggiate con mio nonno a vedere i villini del Pigneto, che era periferia. Mia madre era di San Lorenzo, ma la carriera militare di mio padre ci portò a Orvieto. Roma per me è sempre stata ‘l’altra parte’, la Roma dei nonni e di mamma che fino alla fine ha sognato di tornarci. Lei non ce l’ha fatta. Io sì». Pino Strabioli, regista teatrale, attore, conduttore televisivo e radiofonico oggi presenterà il Premio Strega in piazza del Campidoglio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Pino Strabioli presenta la finale del Premio Strega: «Sarà un onore e un’emozione, stavolta per me è speciale»

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