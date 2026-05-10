Fiera del Libro e dell' editoria Amalficost | tra i presenti Pino Strabioli

Da salernotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 maggio si terrà ad Atrani la Fiera del Libro e dell’Editoria AmalfiCoast, un evento dedicato al mondo della cultura e delle pubblicazioni. Tra i partecipanti sarà presente anche Pino Strabioli, riconosciuto come una delle figure di rilievo nel panorama culturale italiano. La manifestazione si svolge in un contesto che riunisce appassionati, autori e professionisti del settore editoriale, offrendo un'occasione di confronto e scoperta.

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Ci sarà anche Pino Strabioli, una delle eccellenze della cultura italiana, alla Fiera del Libro e dell’Editoria - AmalfiCoast - Atrani il 30 maggio. Svelati così tutti i nomi degli ospiti presenti alla fiera,dopo Pier Luigi Celli, Lorella di Biase, Anna Maria Iacobacci, Giovanni Bernabei,Gianni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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