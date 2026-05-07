Sono state avviate le selezioni per la finale del Premio Internazionale Enrico Caruso, che si terrà a New York. La competizione celebra il celebre tenore e coinvolge artisti di diverse nazionalità. La fase di qualificazione ha visto la partecipazione di numerosi cantanti, che si sono sfidati in diverse città. La finalissima si svolgerà negli Stati Uniti, in omaggio alla figura di Caruso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Prende il via il Premio Caruso, un’importante iniziativa che promuove Napoli e le sue straordinarie eccellenze artistiche al pubblico internazionale, attraverso la cultura e la musica. Questo evento si presenta come un’importante occasione per valorizzare la tradizione partenopea, una vera e propria celebrazione che unisce passato e futuro. Il Premio Internazionale “Enrico Caruso – Da San Giovanniello a New York” è dedicato alla figura iconica del tenore napoletano Enrico Caruso. La sua straordinaria carriera, che lo ha visto partire dai vicoli di Napoli fino a trionfare sui palcoscenici del mondo, è un esempio di dedizione e passione che continua a ispirare artisti e amanti della musica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Premio Caruso: aperte le selezioni per la finale a New York in onore del tenore.

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