Il Fondo monetario internazionale conferma le previsioni di crescita del Pil italiano per il 2026 e il 2027, con un aumento dello 0,5% in entrambi gli anni. Le stime sono le stesse di quelle pubblicate ad aprile.

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) lascia invariate le stime di crescita del Prodotto interno lordo dell’Italia per il 2026 e il 2027 a +0,5%, come già stimato ad aprile. È quanto emerge dalle tabelle dell’aggiornamento del World Economic Outlook. Fmi: “Per l’Italia rischi al ribasso per la crescita”. “Le previsioni per l’Italia non sono cambiate da aprile, poiché gli indicatori si sono mantenuti sostanzialmente ai livelli che ci aspettavamo, sebbene su livelli modesti. Prevediamo quindi una crescita dello 0,5% quest’anno e dello 0,5% l’anno prossimo “, ha detto la vicedirettrice del dipartimento di ricerca del Fondo monetario internazionale, Petya Koeva Brooks, nella conferenza stampa sull’aggiornamento del World Economic Outlook, osservando che “gli investimenti previsti dal Pnrr continuano a sostenere l’attività economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lapresse.it - Pil, Fmi conferma le stime dell’Italia: +0,5% nel 2026 e 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia, il FMI conferma +0,5% di crescita Pil nel 2026. Spagna regina, Francia bocciata. I numeri

Notizie e thread social correlati

Crisi energetica: la Commissione Ue taglia le stime del Pil 2026, ma per l'Italia deficit sotto il 3% nel 2026La Commissione europea ha aggiornato le sue previsioni economiche, riducendo le stime di crescita del prodotto interno lordo per il 2026.

Ue alza stime deficit-Pil (2,9%) e debito-Pil (138,5%) Italia 2026La Commissione europea ha rivisto al rialzo le previsioni per l’Italia, prevedendo un rapporto deficit/Pil al 2,9% e un debito pubblico pari al...

Fmi conferma le stime di crescita Italia, Pil +0,5% su 2026 e su 2027Roma, 8 lug. (askanews) – Il Fondo monetario internazionale conferma le previsioni di crescita economica dell’Italia, per cui indica lo 0,5% di espansione del Pil sia quest’anno che il prossimo. I dat ... askanews.it

Pil, Fmi conferma le stime dell’Italia: +0,5% nel 2026 e 2027Il Fondo monetario internazionale (Fmi) lascia invariate le stime di crescita del Prodotto interno lordo dell'Italia per il 2026 e il 2027 a +0,5%, come già ... lapresse.it