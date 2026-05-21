Ue alza stime deficit-Pil 2,9% e debito-Pil 138,5% Italia 2026
La Commissione europea ha rivisto al rialzo le previsioni per l’Italia, prevedendo un rapporto deficitPil al 2,9% e un debito pubblico pari al 138,5% del Pil entro il 2026. Questi dati sono stati annunciati in un aggiornamento delle stime economiche, che riflette le nuove valutazioni sulla situazione finanziaria del paese. Le percentuali indicate rappresentano un aumento rispetto alle previsioni precedenti e sono parte di un report più ampio sulle prospettive economiche dell’Unione.
Roma, 21 mag. (askanews) – La Commissione europea ha ritoccato al rialzo le previsioni sui rapporti di deficitPil e debitoPil dell’Italia. Nelle sue previsioni economiche autunnali, dopo il 3,1% del Pil segnato dal deficit nel 2025, ora stima una riduzione al 2,9% quest’anno, valore atteso anche per il 2027. In questo modo il disavanzo si attesterebbe al di sotto della soglia del 3% prevista dal Patto di Stabilità e di crescita, fattore necessario per uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Per il debito, invece, è atteso un ulteriore aumento al 138,5% del Pil quest’anno e al 139,2% nel 2027, secondo le previsioni economiche premaverili appena diffuse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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