Ue alza stime deficit-Pil 2,9% e debito-Pil 138,5% Italia 2026

La Commissione europea ha rivisto al rialzo le previsioni per l’Italia, prevedendo un rapporto deficitPil al 2,9% e un debito pubblico pari al 138,5% del Pil entro il 2026. Questi dati sono stati annunciati in un aggiornamento delle stime economiche, che riflette le nuove valutazioni sulla situazione finanziaria del paese. Le percentuali indicate rappresentano un aumento rispetto alle previsioni precedenti e sono parte di un report più ampio sulle prospettive economiche dell’Unione.

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