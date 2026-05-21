Crisi energetica | la Commissione Ue taglia le stime del Pil 2026 ma per l' Italia deficit sotto il 3% nel 2026

La Commissione europea ha aggiornato le sue previsioni economiche, riducendo le stime di crescita del prodotto interno lordo per il 2026. Nonostante la crisi energetica abbia influenzato le proiezioni generali, l’Italia dovrebbe mantenere un deficit sotto il 3% nel prossimo anno. Le nuove valutazioni, pubblicate a primavera, forniscono dati dettagliati sulla situazione economica dei paesi membri, con particolare attenzione alle ripercussioni della crisi energetica e alle misure adottate per contenere il deficit pubblico.

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