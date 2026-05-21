Crisi energetica | la Commissione Ue taglia le stime del Pil 2026 ma per l' Italia deficit sotto il 3% nel 2026
La Commissione europea ha aggiornato le sue previsioni economiche, riducendo le stime di crescita del prodotto interno lordo per il 2026. Nonostante la crisi energetica abbia influenzato le proiezioni generali, l’Italia dovrebbe mantenere un deficit sotto il 3% nel prossimo anno. Le nuove valutazioni, pubblicate a primavera, forniscono dati dettagliati sulla situazione economica dei paesi membri, con particolare attenzione alle ripercussioni della crisi energetica e alle misure adottate per contenere il deficit pubblico.
Crescita italiana rivista al ribasso allo 0,5% per effetto del caro petrolio. Inflazione prevista al 3,2%. Ora parte davvero la trattativa per la flessibilità Per l'Italia le stime sono chiare: la crescita del Pil è rivista allo 0,5% nel 2026, contro lo 0,8% stimato lo scorso autunno, e allo 0,6% nel 2027, due decimi in meno rispetto alle proiezioni precedenti. Nel 2025 il Pil reale è cresciuto dello 0,5%, trainato dalla domanda interna ma frenato dall'export. Ora la Commissione prevede che il conflitto in Medio Oriente colpirà tutte le componenti della domanda: i consumi privati rallenteranno per effetto della riduzione del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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