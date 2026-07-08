Piero De Luca | La destra ha fallito Il campo largo? Pronti ad allargare alle forze liberali | è un dovere civico

Durante un evento a Napoli, un deputato del Pd ha dichiarato che la destra ha fallito e ha annunciato la disponibilità ad ampliare il campo largo includendo forze liberali, definendolo un dovere civico. Ha sottolineato che si tratta di un percorso di confronto con la cittadinanza volto a costruire un’alternativa al governo di destra. La sua presenza è stata interpretata come l’inizio di un processo politico più ampio.

Roma – Piero De Luca, deputato, capogruppo politiche Ue e segretario campano del Pd quello di oggi a Napoli è un evento estivo o il primo passo verso il voto? “È l’avvio di un percorso comune di confronto con la cittadinanza per la costruzione dell’alternativa al governo della destra per cambiare l’Italia. La scelta di Napoli è simbolica e significativa. La Campania è stata la prima regione per il No al referendum e la difesa della Costituzione”. Quindi è fondato il richiamo alla Costituzione nella denominazione della coalizione proposto da Conte? “Prima delle denominazioni pensiamo ai programmi. Realizzare un’alleanza politica che si proponga ai cittadini per attuare principi e norme della Carta è un patrimonio condiviso da tutto il centrosinistra, in primis dal Pd come ha ricordato la segretaria Schlein”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sparatoria Montesanto, De Luca: Sulla sicurezza la destra ha fallito

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