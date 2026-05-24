De Luca sfida la destra e il campo largo | il Pd ?sospeso? a Salerno

In Campania, oltre 922mila elettori sono chiamati alle urne oggi e domani per scegliere i sindaci di 88 municipi, con particolare attenzione rivolta ai due capoluoghi in voto. Il governatore regionale ha criticato la destra e il campo largo, mentre il Partito Democratico risulta sospeso nel contesto elettorale. La consultazione interessa principalmente le città più grandi della regione, dove si decide il futuro amministrativo locale.

Poco più di 922mila elettori in Campania per decidere, oggi e domani, i sindaci di 88 municipi. Con una grande attenzione, in particolare, verso gli unici due capoluoghi chiamati al voto: Avellino e Salerno dove le coalizioni si sono spaccate. Nel capoluogo irpino, infatti, il centrodestra si divide su due ex sindaci: Gianluca Festa (con 4 liste) e Laura Nargi (5 liste) mentre il campo largo al completo punta sul dem Nello Pizza. Partita che il centrosinistra, unito, vede alla portata di mano. E non a caso ad Avellino, nelle ultime settimane, si sono visti sia la leader del Pd Elly Schlein che il numero uno dell’M5s Giuseppe Conte. E lì si... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Scandalo nel PD: Vincenzo De Luca sfida Roma e umilia Elly Schlein

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