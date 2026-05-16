Piero De Luca Pd | Governo ha fallito noi pronti per alternativa
Durante l’evento Capri Talks, organizzato da Spin Factor sull’economia e la politica, è stata intervistata un’amministratrice delegata di un’azienda locale. In questa occasione, ha dichiarato che il Governo ha fallito nel gestire le politiche economiche e ha affermato che il suo partito è pronto a proporre un’alternativa. La discussione si è concentrata sulle criticità attuali e sulle possibili soluzioni per il rilancio economico, senza entrare in analisi più approfondite o deduzioni.
L’intervista all’amministratore delegato dell’azienda in occasione di Capri Talks, format di confronto su economia e politica organizzato da Spin Factor nell’isola campana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Piero De Luca Pd: Governo ha fallito, noi pronti per alternativa
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