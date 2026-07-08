Una biologa molecolare di 43 anni è deceduta dopo una lunga malattia. Ricercatrice di livello internazionale, si è dedicata allo studio di malattie neurodegenerative come Sla e Sma. La sua morte ha provocato il cordoglio nel settore scientifico. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La ricercatrice ha lavorato su progetti di ricerca avanzata nel campo delle malattie neurodegenerative. La sua scomparsa lascia un vuoto tra gli studiosi e le istituzioni coinvolte.

Il mondo della ricerca scientifica è in lutto per la scomparsa di Piera Smeriglio, biologa molecolare e ricercatrice di profilo internazionale, morta a 43 anni dopo una lunga malattia. Originaria di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, aveva costruito una carriera di alto livello nei più importanti centri di ricerca internazionali, dedicando il proprio lavoro allo studio di nuove strategie terapeutiche contro Sla e Sma. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione sia nella comunità scientifica sia nel suo paese d’origine. Dopo la laurea e il dottorato conseguiti all’ Università La Sapienza di Roma, Smeriglio aveva proseguito il percorso accademico con un post-dottorato alla Stanford University, negli Stati Uniti, dove si era specializzata nell’ingegneria dei tessuti e nello studio delle malattie muscolari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Piera Smeriglio muore a 43 anni: la ricerca perde una scienziata impegnata contro Sla e Sma

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