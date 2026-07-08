Morta Piera Smeriglio ricercatrice di fama internazionale | aveva 43 anni studiava la cura per Sla e Sma

È morta a 43 anni la ricercatrice nota per gli studi sulla cura di Sla e Sma. Originaria di Guardia Sanframondi, era riconosciuta a livello internazionale nel campo della ricerca biomedica. La sua attività si concentrava sulla scoperta di trattamenti per malattie neurodegenerative. La notizia ha suscitato cordoglio nel settore scientifico.

La giovane ricercatrice, originaria di Guardia Sanframondi, nella provincia di Benevento, era un punto di riferimento per la ricerca di una cura per Sla e Sma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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