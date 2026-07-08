Alle 23.01 arriva il messaggio nel cellulare di una madre. "Mamma mi hanno picchiato all’entrata della discoteca". Il cuore della donna accelera, mentre digita il numero sulla tastiera del telefono per sentire la voce del figlio. Cosa è successo? È sabato sera, fine giugno. Un ragazzo di Cesena di 17 anni è fermo con due amici fuori da una discoteca di Pinarella, in attesa di entrare. Si avvicina un coetaneo di origine marocchina e chiede una sigaretta. Una risposta frettolosa: "No, non fumo", e l’altro che risponde nella sua lingua di origine. Il cesenate non sta zitto: "Non sono marocchino, non capisco la tua lingua". Una risposta che non è piaciuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Aggredito e ferito a bottigliate per una sigarettaUn uomo è stato aggredito e ferito con bottiglie rotte dopo una lite per una sigaretta.

Temi più discussi: Picchiato davanti alla discoteca: Aggredito per una sigaretta; Lite per un paio di occhiali, poi l’aggressione shock: 25enne rischia di perdere la vista da un occhio; Omicidio Maati, la confessione in aula di uno degli imputati: L’ho colpito con un casco: l’ho fermato, altri lo picchiavano; Violenta aggressione fuori dalla discoteca a Broni, 20enne ferito cade in un canale.

Minorenne picchiato fuori dalla discoteca: Aggredito dai bulliA Pinarella. La madre: Colpito in faccia mentre era a terra sanguinante. Tutto è iniziato da una sigaretta, al ragazzino rubate anche le collanine. msn.com

Genova, rissa tra due gruppi di giovani su un bus. Botte davanti a una discoteca: un feritoGenova – Nella notte è scoppiata una rissa tra passeggeri a bordo di un autobus della linea 9, all'altezza di via Gramsci, a Genova. Due gruppi di giovani, per motivi ancora da chiarire, si sono ... ilsecoloxix.it