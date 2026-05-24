aggredito e ferito a bottigliate per una sigaretta

Notizia in breve

Un uomo è stato aggredito e ferito con bottiglie rotte dopo una lite per una sigaretta. L’incidente è avvenuto tra largo Respighi e un locale al civico 19 di via Petroni, dove si è verificata una scena di violenza con sangue che ha coinvolto la vittima. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o altri feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.