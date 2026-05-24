Aggredito e ferito a bottigliate per una sigaretta
Un uomo è stato aggredito e ferito con bottiglie rotte dopo una lite per una sigaretta. L’incidente è avvenuto tra largo Respighi e un locale al civico 19 di via Petroni, dove si è verificata una scena di violenza con sangue che ha coinvolto la vittima. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o altri feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
Una scia di sangue continua. Che da largo Respighi arriva fino a un locale al civico 19 di via Petroni. Proprio nel punto dove, ieri mattina all’alba, un ventenne è stato vittima di una brutale aggressione. Pugni e bottigliate, per un ‘no’ detto alle persone sbagliate. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti delle Volanti, intervenuti nella strada della zona universitaria alle 5 di ieri mattina, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da altri due uomini che gli avrebbero chiesto una sigaretta. Al diniego, sarebbero scattati prima gli insulti e poi la violenza. La situazione è subito degenerata, con gli spiriti già surriscaldati da una nottata passata in strada a bere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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