Alle 23.01, una madre riceve un messaggio: il figlio minore è stato picchiato all’ingresso di una discoteca. La donna chiama immediatamente il ragazzo, che conferma l’aggressione da parte di alcuni bulli. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine. Nessun dettaglio su eventuali ferite o arresti. La polizia ha avviato un’indagine per identificare gli aggressori.

Alle 23.01 arriva il messaggio nel cellulare di una madre. "Mamma mi hanno picchiato all’entrata della discoteca". Il cuore della donna accelera, mentre digita il numero sulla tastiera del cellulare per sentire la voce del figlio. Cosa è successo? È sabato sera, fine giugno. Un ragazzo di Cesena di 17 anni è fermo con due amici fuori da una discoteca di Pinarella, in attesa di entrare. Si avvicina un coetaneo di origine marocchina e chiede una sigaretta. Una risposta frettolosa: "No, non fumo", e l’altro che risponde nella sua lingua di origine. Il cesenate non sta zitto: "Non sono marocchino, non capisco la tua lingua". Una risposta che non è piaciuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minorenne picchiato fuori dalla discoteca: "Aggredito dai bulli"

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