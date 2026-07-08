Picchia la madre la crede morta e si getta dalla finestra | Giovanni Iacono muore in ospedale

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha aggredito la madre di 80 anni in una abitazione nel Ragusano, colpendola ripetutamente. Dopo averla colpita, l'uomo ha creduto che fosse morta e si è gettato dalla finestra della stessa casa. È stato trasportato in ospedale, dove è deceduto alcune ore dopo. La madre si trova in condizioni gravi ma non rischia la vita.

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Giovanni Iacono ha picchiato la madre 80enne nel Ragusano e poi, credendola morta, si è gettato dalla finestra di casa. L'uomo è morto poche ore dopo il suo ingresso in ospedale, mentre la mamma è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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