donna si getta dalla finestra con tre figli morta lei e due bimbi

Una donna e due bambini di età diverse sono deceduti dopo essere caduti da una finestra. L’incidente si è verificato in una abitazione, coinvolgendo anche una bambina di circa cinque anni e mezzo, che si trova ora in condizioni critiche in ospedale. Un’altra bambina di quattro anni, anch’essa presente, è rimasta ferita gravemente. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Una donna e due bambini piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre una bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in rianimazione, dopo che la donna si è gettata dalla finestra tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco. La donna si è gettata dal terzo piano dell’edificio in cui abitava. La bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all’ospedale di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Catanzaro e coordinate dal pm Graziella. L’ipotesi ritenuta più probabile è l’omicidio-suicidio. Gli investigatori della Squadra mobile di Catanzaro, insieme a personale della polizia scientifica, hanno compiuto un sopralluogo all’interno dell’appartamento in cui viveva la donna.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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