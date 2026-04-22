Una donna si è lanciata dalla finestra con i suoi tre figli, causando la morte della madre e di due dei bambini. La bambina più piccola, di circa cinque anni e mezzo, si trova in rianimazione. La tragedia si è verificata in un’abitazione, mentre un’altra bambina di quattro anni è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno constatato le morti e il ricovero della bambina superstite.

La figlia di 5 anni e mezzo è ricoverata in rianimazione, le sue condizioni sono gravi. L'ipotesi ritenuta più probabile è l'omicidio-suicidio Una donna e due bambini piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre una bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in rianimazione, dopo che la donna si è gettata dalla finestra tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, durante la notte. La donna si è gettata dal terzo piano dell'edificio in cui abitava. La bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale di Catanzaro....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si getta dalla finestra con i tre figli: morti la madre e due bambini

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