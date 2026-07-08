Un uomo di 50 anni è morto dopo essersi lanciato dalla finestra della propria casa in provincia di Ragusa. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima avrebbe aggredito la madre. La donna non ha riportato ferite gravi. Gli investigatori stanno verificando le cause dell’episodio e eventuali motivazioni dietro l’aggressione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La scena si è svolta in un contesto domestico.

Dramma nel Ragusano, dove un 50enne è morto dopo essersi lanciato dalla finestra della propria abitazione, al termine di quella che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata un'aggressione ai danni della madre. L'episodio è avvenuto a Comiso. L'uomo, che avrebbe avuto problemi di natura psichica, avrebbe picchiato l'anziana madre all'interno dell'appartamento in cui vivevano. Credendola morta, si sarebbe poi gettato dalla finestra del condominio. La madre ricoverata, indaga la polizia Il 50enne è stato soccorso e trasportato all' ospedale "Guzzardi" di Vittoria, dove è deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Picchia la madre e poi si lancia dalla finestra: muore 50enne nel Ragusano

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