Piazza Risorgimento inaugurata ma il contenzioso resta aperto | domani l’udienza arriva il conto per i cittadini?
Sabato scorso, a Benevento, è stata inaugurata Piazza Risorgimento dopo anni di lavori e polemiche. La cerimonia ha visto il taglio del nastro, segnando la riapertura del luogo simbolo della città. Tuttavia, il contenzioso legale relativo ai lavori resta aperto, e domani si terrà un’udienza. Si attendono sviluppi su eventuali costi o responsabilità che potrebbero ricadere sui cittadini.
Tempo di lettura: 3 minuti Sabato scorso Benevento ha finalmente riabbracciato Piazza Risorgimento. Dopo anni di lavori, rinvii e polemiche, il nastro è stato tagliato e la città si è ripresa uno dei suoi luoghi simbolo. Ma mentre la nuova piazza viene consegnata alla città e alle polemiche social, un’altra partita, ben più delicata, resta ancora tutta da giocare. Domani, 9 luglio, davanti alla sezione civile del Tribunale di Benevento, si terrà infatti una nuova udienza del contenzioso che vede contrapposti il Comune di Benevento e la società Lumode, nell’ambito della vicenda del project financing relativo al Terminal e a Piazza Risorgimento, finito nel mirino dell’ANAC e poi definitivamente naufragato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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