Nel cuore di una piazza centrale, i lavori di ristrutturazione hanno portato a una serie di cambiamenti che dividono residenti e visitatori. Alcuni apprezzano le nuove panchine e le aree pedonali, altri criticano la presenza di troppo cemento e la mancanza di spazi verdi. Le opinioni si susseguono, tra chi preferisce il passato e chi guarda avanti con nuove proposte. La questione riguarda principalmente l’equilibrio tra funzionalità e estetica.

Tempo di lettura: 2 minuti Piazza Risorgimento sì, Piazza Risorgimento no. Sondaggi, valutazioni, opinioni. Più bella prima, meglio adesso. Si poteva mettere più verde, troppo cemento, forse serviva una fontana. Ci sono i nebulizzatori che rinfrescano ma sono uno spreco d’acqua. Insomma un argomento del quale se ne discute ovviamente sui social e per strada. Un dato è oggettivo, prima era un parcheggio, ora è una piazza e questo è già un grande passo avanti rispetto a prima. Ora chiamarla Piazza Risorgimento ha un senso più rispondente alla realtà rispetto a quando ci si parcheggiava dentro, a pagamento, e il più delle volte con l’obolo all’abusivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piazza Risorgimento: il gusto è soggettivo, l’obbligo è la civiltà

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