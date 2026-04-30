Al via il piano anti-cinghiali | ma il Parco resta aperto
Nella provincia di Bologna, l’Ente Parchi Emilia Orientale ha approvato un piano per ridurre drasticamente la presenza di cinghiali nel Parco regionale del Corno alle Scale. La misura mira a contenere la diffusione della Peste Suina Africana, un'epidemia che interessa l’intera area. Nonostante le operazioni di controllo, il parco rimarrà aperto al pubblico senza restrizioni.
L’Ente Parchi Emilia Orientale ha dato il via libera a un piano di "drastica riduzione" dei cinghiali all'interno del Parco regionale del Corno alle Scale, con l'obiettivo di frenare l'avanzata della Peste Suina Africana (PSA), un’epidemia che minaccia da vicino la provincia di Bologna e l’intero.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dans la prison du Masque de Fer : histoires du patrimoine vivant | Trésors du Patrimoine
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