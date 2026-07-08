L’assessore all’Urbanistica di Arezzo ha dichiarato che prima della scadenza del Piano Operativo, prevista per aprile 2027, si concentreranno sulla conclusione dei procedimenti urbanistici ancora aperti. La priorità sarà rispettare questa scadenza, che riguarda numerosi progetti in corso. Nessun dettaglio sui singoli interventi, ma si sottolinea come l’attenzione sia rivolta a rispettare le tempistiche stabilite.

Arezzo, 8 luglio 2026 – . L'Assessore all'Urbanistica del Comune di Arezzo, Angiolino Piomboni, richiama l'attenzione sulla prossima scadenza del vigente Piano Operativo, prevista per il mese di aprile 2027, un appuntamento particolarmente importante per numerosi procedimenti urbanistici ancora in corso. Dal quadro conoscitivo predisposto dal Servizio Governo del Territorio emerge un'intensa attività urbanistica, con numerose pratiche, sia di iniziativa pubblica che privata, riguardanti varianti urbanistiche, piani attuativi, progetti unitari convenzionati (PUC), permessi di costruire convenzionati, varianti SUAP, interventi di recupero, aree di trasformazione, nuove aree produttive e strutture turistico-ricettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piomboni: "Prima della scadenza del Piano Operativo, priorità alla conclusione dei procedimenti urbanistici"

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