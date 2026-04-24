Urbanistica approvata l' adozione del Piano Operativo Comunale | Più abitanti minor consumo di suolo
Il Consiglio comunale ha approvato giovedì 23 aprile l’adozione del nuovo Piano Operativo Comunale, dopo una discussione durata tutto il giorno precedente. Il piano stabilisce le linee guida per lo sviluppo urbanistico della città, con l’obiettivo di aumentare il numero di abitanti e ridurre il consumo di suolo. La delibera rappresenta un passaggio importante nel processo di pianificazione territoriale avviato con l’approvazione del Piano Strutturale.
E' stata approvata nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 23 aprile, al termine di una discussione iniziata dal giorno precedente, l’adozione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC), lo strumento urbanistico che traduce in scelte concrete gli indirizzi del Piano Strutturale approvato nel.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Approvata l'adozione del Piano Operativo comunale; Pisa, approvato il Piano Operativo Comunale: Città verso i 100mila abitanti, meno consumo di suolo e più verde urbano; Pisa adotta il nuovo Piano Operativo Comunale: via libera allo sviluppo senza consumo di suolo; Piano operativo, via libera: Verso una Pisa più verde e senza consumare suolo.
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