Nel cortile di un oratorio, un gruppo di ragazzi ha partecipato a una partita di calcio, accompagnata da applausi e scambi di parole in arabo. Al termine, uno di loro ha detto che il risultato più importante era stato l’amicizia, anziché il punteggio. La scena si svolge in un’area definita come un’oasi di pace e di amicizia, dove i giovani condividono momenti di svago e dialogo.

Una partita di calcio, un lungo corridoio di applausi, qualche parola scambiata in arabo e una risposta che vale più di qualsiasi risultato sportivo: "Ha vinto l’amicizia". È tutta racchiusa in questa frase, pronunciata dai bambini a fine giornata, l’essenza dell’incontro all’Oratorio San Domenico Savio, a Pessano con Bornago, dove un gruppo di ragazzi arrivati da Betlemme è stato accolto nell’ambito del progetto " Educare alla Pace ", promosso dall’associazione Oasi di Pace. L’iniziativa, sostenuta dalla parrocchia, dall’Amministrazione e dalla famiglia Salina della ditta Castel, rientra in un percorso che da tempo offre ai piccoli della Terra Santa l’opportunità di vivere alcune settimane in Italia, condividendo esperienze di sport, amicizia e vita comunitaria nelle strutture della Diocesi di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pessano, Oasi di pace e di amicizia. In oratorio i ragazzi di Betlemme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa della mamma, Wwf organizza due visite guidate all'Oasi di Val di Rosee all'Oasi di FocognanoIn occasione della Festa della mamma, il Wwf ha organizzato due visite guidate nelle Oasi di Val di Rose e di Focognano.

Polverigi e Betlemme unite in un simbolico ponte della fratellanza, con la eco-bandiera collettiva della Pace più lunga del mondoLe mani dei bambini di Polverigi e Agugliano si collegano virtualmente a quelle dei loro coetanei di Betlemme, creando un ponte simbolico tra le due...

Argomenti più discussi: Pessano, Oasi di pace e di amicizia. In oratorio i ragazzi di Betlemme; L’abbraccio tra Pessano con Bornago e Betlemme: una visita speciale in oratorio.

Pessano, Oasi di pace e di amicizia. In oratorio i ragazzi di BetlemmeIl Padre Nostro in italiano e arabo, lo sport che unisce e la sorpresa di Guareschi, allenatore di Inter Campus ... ilgiorno.it

Bambini palestinesi in Lombardia con Oasi di Pace: Portano la paura della guerra, l’amicizia offre speranzaVisi finalmente sorridenti. Nuove amicizie. Tanta solidarietà che si esprime con un volontariato attento e partecipe. È l’esperienza che si sta vivendo a Lonate Pozzolo (Varese) e Seregno (Monza Brian ... difesapopolo.it