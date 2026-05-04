Polverigi e Betlemme unite in un simbolico ponte della fratellanza con la eco-bandiera collettiva della Pace più lunga del mondo

Le mani dei bambini di Polverigi e Agugliano si collegano virtualmente a quelle dei loro coetanei di Betlemme, creando un ponte simbolico tra le due comunità. Questa iniziativa ha dato vita a una bandiera collettiva della Pace, che si è poi estesa fino a diventare la più lunga del mondo. L'evento ha coinvolto le scuole locali e ha avuto come obiettivo promuovere un messaggio di fratellanza e unità tra le generazioni.

POLVERIGI - Le mani dei bambini di Polverigi e Agugliano stringono virtualmente quelle dei loro coetanei di Betlemme. In un momento storico, Polverigi lancia un segnale di fratellanza universale. L’adesione al progetto internazionale ideato dall’artista umbra Moira Lena Tassi da parte della Terra.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Aldo Capitini e la bandiera della pace di Perugia: un simbolo universale di nonviolenza e fratellanzaLa città di Perugia conserva il ricordo e l’eredità morale di Aldo Capitini, filosofo, educatore e attivista noto come il “Gandhi italiano”, che... Thauvin e la fratellanza con i campioni del mondo della Francia: “Siamo e saremo legati a vita”Florian Thauvin ha parlato dei Mondiali vinti con la Francia nel 2018 ed ha ricordato il legame tutt'ora fortissimo con i compagni di squadra. Contenuti e approfondimenti Polverigi e Betlemme unite in un simbolico ponte della fratellanza, con la eco-bandiera collettiva della Pace più lunga del mondoL’evento vedrà protagoniste lenzuola bianche riciclate e decorate da circa 200 bambini delle scuole dell’infanzia, elementari e medie locali e dei loro coetanei palestinesi. Questi nuovi frammenti ver ... anconatoday.it Assisi, Betlemme e la Palestina 'Unite da un filo d'amore'Assisi, Betlemme e la Palestina Unite da un filo d'amore, una mostra dedicata all'arte del ricamo a mano inaugurata nella città umbra in occasione della Giornata internazionale della donna, la ... ansa.it