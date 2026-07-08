Pesaro 14enne perse i sensi in mare e rischia di annegare | rianimato e ricoverato in gravissime condizioni

Un ragazzo di 14 anni è stato trovato privo di sensi in mare e subito portato in ospedale in codice di massima urgenza. I soccorritori lo hanno rianimato sul posto prima di trasferirlo nel reparto di rianimazione. Attualmente si trova in condizioni molto critiche, con prognosi riservata.

L'adolescente è stato trasportato in ospedale in codice di massima urgenza ed è ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni molto critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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